ＤｅＮＡの相川亮二新監督（４９）が２０日、横浜市内の球団事務所で就任会見に臨み、同席した今季で辞任する三浦大輔監督（５１）の思いを継承し、９８年を最後に１２球団最長、２７年間遠ざかるリーグ優勝を目指すことを誓った。契約年数、年俸はともに非公表。投手出身の番長からボールを受け取り、捕手出身の新監督が決意を固めた。背番号は現在の８０から三浦監督が背負った８１に変更する。「（三浦）監督の作りあげてき