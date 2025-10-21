長年にわたりジェフリー・エプスタインとの関係を巡るスキャンダルに揺れてきた、英国のアンドルー王子（65歳）が、10月17日、王室称号と栄誉の使用を停止すると発表した。アンドルー王子は声明で「国王および家族との話し合いの結果、私に対する継続的な告発が陛下と王室の活動の妨げになると結論づけました。私は常に家族と国家への義務を優先してきました」と述べ、5年前に公務から退いた判断を支持しつつ、さらに一歩踏み込む