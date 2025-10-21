※経済指標 主な米経済指標の発表はなし ※発言・ニュース ＊米中首脳会談、台湾問題も議題に トランプ大統領は中国との通商交渉再開を前に、米国が重視する問題としてレアアースと合成麻薬フェンタニル、大豆、台湾を挙げた。習主席との会談では台湾の領有権に関する中国の野心についても議論すると述べた。来週韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議で、習主席と会う予定だという。た