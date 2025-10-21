NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4359.40（+146.10+3.47%） 金１２月限は急反発。時間外取引では、手じまい売りに上値を抑えられたが、イスラエルのガザ空爆などを受けて押し目を買われた。欧州時間に入ると、米中の貿易摩擦や米地銀の信用不安に対する懸念が後退し、株高に振れたことが圧迫要因になったが、押し目は買われた。日中取引では、時間外取引の高値を突破したことを受けて買い優勢となった。 MINKA