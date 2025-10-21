米国債利回り（NY時間16:26）（日本時間05:26） 米2年債 3.457（0.000） 米10年債3.982（-0.027） 米30年債4.569（-0.036） 期待インフレ率2.269（-0.004） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。４％を再び割り込んでいる。原油先物が一時５６ドル台半ばまで下落しており、インフレへの懸念が和らいだことが背景。金曜日の発表が延期されている米消費者物価指数（