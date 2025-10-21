「ニッポンを元気に！健康に！」を合言葉にスタートした日本テレビ系「カラダWEEK」は、今年で11年目！キャプテンはお馴染みの上田晋也が務め、サポーターには芳根京子、松丸亮吾、横澤夏子が就任。今年は11月1日（土）〜11月9日（日）の9日間。この期間を「カラダWEEK」と題し、日本テレビ系のさまざまな番組で「“夢中”で、カラダを幸せに！」をテーマに、健康に関する企画を放送いたします。アスリートサポーターには、昨年の