【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』10月21日の放送は、ひとつの曲をメンバー8人で“シェア”して歌う音楽企画「ミュージックシェア」の第3弾。同企画史上初の“対戦ゲスト”として、歌のプロフェッショナルたちが登場する。 ■課題曲は難関「栄光の架橋」！ timeleszの歌唱力＆表現力、そしてチームワークに注目 「ミュージックシェア」は