◎日本ハム・新庄監督の恒例になってきた球場入りで一言。待ち構えていた報道陣に「ははは。これはこれは。ここが甲子園に見えてきた」。阪神との日本シリーズまであと一歩でした。◎ソフトバンク・栗原は最終決戦への験担ぎを聞かれ「家にある神社のお守り3つにあいさつしました。三社参りです」。成就しましたね。◎ソフトバンク・周東はバント練習中、マシンに向かって「今日、コントロール悪い！」。大一番、機械も緊張