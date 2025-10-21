◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断エリキングも3歳の夏を越して筋肉量を増やしてきました。特に目を引くのがトモの筋肉。岩のようにせり上がっています。ダービー（5着）は後方からレースを進めましたが、トモがここまでパワーアップすればもう少し前の位置からレースができる。発馬後、トモが流れることなくスムーズに収まり、自分のフォームで走れるからです。毛ヅヤも抜群。よほど体調がいいのでしょう。手入れの行き届いた馬体