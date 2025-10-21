巨人・阿部監督が秋季練習（ジャイアンツタウンなど）で投手陣に投げ込みを課す方針を示した。今季の先発陣の平均投球回はリーグワーストの5・41。「投げ込みが足りない」と指摘し「“ここまでは投げなさい”とか、管理しようかと」と期間内の合計球数のノルマを設定する。また、来春キャンプではベテラン勢に別メニュー調整させていたS班を設けない方針。「自分のペースでやりたいなら、2軍に行ってくれと」と語った。