◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断エネルジコは成長途上とはいえ高い素質を感じさせます。アカ抜けた馬体。バランスの良い骨格に疲れのたまりづらい柔らかい筋肉を備えている。3000メートルも克服可能な体形です。ただ、立ち姿はまだ幼い。左右の耳を開いて警戒心を強くした顔つきです。デビューから一戦ごとに体重を増やしているのは心強いが、もっと幅が出てほしい。