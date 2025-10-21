ロッテ・サブロー新監督がZOZOマリンでドラフト候補の映像をチェックし、1位候補が7人に絞られたことを明かした。スカウトを交え、約6時間かけて94選手の映像を確認。「一番最初（1位指名）は7人ぐらいに絞れたかな」と話した。今年から指名対象となるスタンフォード大・佐々木については、94人の中にリストアップはされているものの「チーム事情もあるし、どうなるか分からない」と言葉を濁した。