◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断レッドバンデはひと目でステイヤーと分かる体形です。奇麗に抜けた首差し。各部位のつながりにもゆとりがある。距離延長で本領を発揮しそうです。陰部を出して両後肢を後方に置いた立ち姿に力強さは感じられませんが、肩から胸前にかけての筋肉はたくましい。少し太く映る腹周りは今週の調教で調整できるでしょう。