DeNAは20日、横浜市内の球団事務所で今季まで1軍ディフェンスチーフ兼野手コーチを務めた相川亮二新監督（49）の就任と、5年間指揮を執った三浦大輔前監督（51）の退任を球団初の新旧監督同席会見で発表した。相川監督は前監督の背番号81を背負う。4年連続AクラスとCS常連に育てた遺産を継承し、98年以来28年ぶりとなる悲願のリーグ優勝を目指すことを誓った。相川新監督は会見場に一歩入ると軽く頭を下げた。三浦前監督が笑顔