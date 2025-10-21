◇パ・リーグCSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク2―1日本ハム（2025年10月20日みずほペイペイD）【有藤通世視点】3連敗で追い込まれていたソフトバンクは、最後にモイネロが残っていた。絶好調のレイエスとの対決。第5戦は勝負を避けて3四球を与えたが、初回の第1打席でモイネロは初球、151キロ直球で空振りを奪った。俺が抑える。そう宣言するような一球だった。同時にクレバーさも併せ持つ。初回は打者3人に全