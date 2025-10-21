今季2年ぶりにDeNAに復帰したバウアーが、羽田発の航空機で米国に帰国した。今季は4勝10敗、防御率4・51と不振で自身7連敗で終了。CSメンバーからも外れた。来季の去就については白紙だが、この日はインスタグラムで「次回、お互いに会うのを楽しみにしています」と掲載。球団広報を通じても「また皆さんにお会いできる日を楽しみにしています」とコメントした。