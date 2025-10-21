◇フィギュアスケート グランプリシリーズ(GP)第1戦フランス大会(17日〜19日、フランス・アンジェ)フィギュアスケートのグランプリシリーズ第1戦のフランス大会が19日まで行われ、女子シングルは表彰台独占となりました。17歳の中井亜美選手はSPで首位の好発進となると、フリーでも全体トップの得点。GP初優勝を飾りました。2位には世界選手権3度優勝で前回の北京オリンピック銅メダルの坂本花織選手が入り、3位に住吉りをん選手が