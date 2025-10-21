愛知県犬山市の70代の男性が10月17日、警察官らを騙るニセ電話詐欺で現金2800万円をだましとられました。10月17日、犬山市内に住む会社役員の70代の男性に、「他県の詐欺事件であなたに容疑がかかっている」「捕まった共犯者があなたとやったと言っており、逮捕状が出ている」などと警察官を名乗る女から電話がありました。男性はその後、LINEのビデオ通話に誘導され、警察官や検事を名乗る男から「口座が犯罪に使われている