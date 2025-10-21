巨人・桑田真澄２軍監督（５７）がファームの現状を伝えるコラム「桑田の眼」。第６回は、２年ぶりのイースタン優勝を果たした今季を総括。さらに、自身初めて経験したファーム日本選手権について、「もっと価値のある選手権にするべき」と改良案を提言した。＊＊＊＊２軍はリーグ優勝を果たすことができました。１年間、温かいご声援をありがとうございました。「供給」「調整」「育成」という使命を念頭に置きながら