米大リーグ機構（ＭＬＢ）は２０日（日本時間２１日）、ワールドシリーズの試合開始時間を発表し、全試合が米東部時間午後８時（同午前９時）からで、全試合「ＦＯＸ」で中継されることとなった。ナ・リーグはドジャースがすでに進出を決めているが、ア・リーグは３勝３敗で第７戦に突入。この日ブルージェイズとマリナーズの勝者がドジャースと対戦する。ブルージェイズが勝った場合には２４、２５日（同２５、２６日）の第１