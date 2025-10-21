エミネム（53歳）が、長年、ヘアメイクを担当してきたスタイリストのカトリーナ・マロタと交際していると報じられている。50セント、スヌープ・ドッグ、ロビン・シックなどとも仕事をしてきたカトリーナは、エミネムとは数年来の知り合いで、エミネムの複数のミュージックビデオや写真撮影のスタイリングを担当してきた。米ゴシップサイト・TMZによると、関係者の話として「2人が交際中であることは確かだが、交際期間は不明」との