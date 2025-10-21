２０日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比５１５・９７ドル高の４万６７０６・５８ドルだった。米政府機関の一部閉鎖や、米中対立激化への警戒感が後退し、３日に記録した過去最高値（４万６７５８・２８ドル）に肉薄した。値上がりは２営業日連続。米政府機関の一部閉鎖が今週中にも終わる可能性があると伝わったことで投資家心理が改善した。トランプ米大統領が２０日、米中交渉に前向きな考