トヨタ自動車は、交通事故ゼロを実現するために開発を進めている次世代の自動車を発表しました。トヨタが開発を進めている次世代の自動車は、独自のOS「アリーン」を搭載し、ソフトウエアで車のあらゆる機能を制御することをめざしています。アリーンには、AI＝人工知能が組み込まれていて、事故につながりそうな状況や他の走行車両の情報を事前に収集し、危険を予測。音声でドライバーに注意喚起します。AI“合流するね”ドライバ