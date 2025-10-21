攻守で精彩を欠いたマリナーズのカル・ローリー(C)Getty Images球団初のワールドシリーズ出場に王手をかけていたマリナーズは現地時間10月19日、敵地でブルージェイズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第6戦に2-6と完敗。通算成績3勝3敗のタイとなり、決着は同20日の第7戦に持ち込まれた。【動画】マリナーズ6失点目となるカル・ローリーの送球エラーを見るマリナーズは5回までに5失点。6回に2点を返したが、7回に大黒柱のミスか