モンローウォークは新馬戦を3馬身差で快勝した。母は豪G1勝ちの良血。素質は高い。1週前追いはWコースでラスト1F11秒5と鋭く伸びた。今回は2カ月半の休み明け。太田助手は「多少馬体が大きくなって帰ってきた。現状はいい意味で余裕もありつつ、毎日稽古ができています」と中間の過程に満足。「上手に収まっている時の走りはいいので」と期待した。