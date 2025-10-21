札幌市西区山の手できのう夜、道路を横断するクマが目撃されました。通報を受けた警察官が駆けつけた際にも近くで目撃され警戒が続いています。クマが目撃されたのは札幌市西区山の手にあるリンゴ園近くの路上です。きのう午後9時ごろ、付近を車で走行していた女性がクマ1頭を目撃しました。クマは体長1.5メートルほどで道路を横切り山の中へ立ち去ったということです。通報からおよそ50分後、警察官がクマ1頭を確認しました