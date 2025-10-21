¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ï¡¢Ãø¼Ô¡¦¤³¤Ã¤È¤ó(@amatou_kotton)¤µ¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÄÌ¤¦¾®³Ø¹»¤Ç»Ò¤É¤â²ñ¤ÎÌò°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦»³¿á¤µ¤ó¤äÂ¾¤ÎÌò°÷¤¿¤Á¤¬¡¢»Ò¤É¤â²ñ²ñÄ¹¡¦¤Ù¤­»Ò¤µ¤ó¤ÎÈó¾ï¼±¤Ê¸ÀÆ°¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£kindle¤ÇÏ¢ºÜºîÉÊ¡Ø¿Æ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤òÇÛ¿®Ãæ¤ÎÃø¼Ô¡¦¤³¤Ã¤È¤ó¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡ØÈó¾ï¼±¤Ê¿Í¡ÙÂè43ÏÃ¤ò¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¼ç¿Í¸ø¡¦»³¿á¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¤É¤â²ñ¤Î¿·Ìò°÷¤Î¿Í¤«¤éº£Ç¯¤Î¿·°ìÇ¯À¸´¿·Þ²ñ¤ÇµîÇ¯¤Î