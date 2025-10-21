この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、べーーやん(@hamuhamustar924)さんの投稿です。 手のひらの中の究極の二択がおもしろい ハムスターを飼っている人は共感すること間違いなし！べーーやんさんのある投稿が話題になっていましたので、ご紹介します。それがこちらです。 Ⓒhamuhamustar924 Ⓒhamuhamustar924 いまX