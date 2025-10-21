◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク２―１日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）勝敗を分けた理由のひとつは、経験値の差だろう。勝負事に勢いは大切だけれど、ソフトバンクには昨年日本一を逃した悔しさも含め、蓄積された経験があった。日本ハムは欲にかられたかな。第５戦までとは違って、硬さが見て取れた。ベンチも終盤なかなか動けず、どこかよそ行きの野球に見えた