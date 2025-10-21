つきママ(@tsukimama34)さんのフォロワーであるスミレさん。妹・サクラさんにステージ4の子宮頸がんが見つかります。抗がん剤治療が始まり、つらい毎日を送っていたサクラさん。そして姉・スミレさんは「妹のためにできること」をずっと考えていました…。『子宮頸がんと闘った妹の話』をごらんください。 ©tsukimama34 ©tsukimama34 ©tsukimama34 ©tsukimama34