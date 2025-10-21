ＤｅＮＡは２０日、今季限りで退任する三浦大輔監督（５１）の後任として、相川亮二ディフェンスチーフコーチ兼野手コーチ（４９）が就任すると発表した。横浜市内の球団事務所で新旧の監督が同席して会見が行われた。以下、相川新監督の主な一問一答。−１軍監督になりたいという思いはあったか。「はい。指導者になってからは想像しながらコーチを務めていた」−８１番はどういう気持ちで背負うか。「社長に相談して、