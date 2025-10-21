ロッテのサブロー監督（４９）が２０日、ＺＯＺＯマリンでドラフト候補選手の映像をチェックした。約６時間をかけて９４選手の動画を、スカウトの情報を入れながら確認。「何も決まらず、で。１番最初（１位指名）は７人ぐらいに絞れたかなという程度」と話し、「うちは全部補強ポイントなんで」と７人の中に全ポジションの選手が含まれることを明かした。米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手（２０）もチェック。「チーム事