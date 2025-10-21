日本ハム・松本剛外野手（３２）は２０日、ＣＳファイナルＳ第６戦終了後、今季取得した国内フリーエージェント（ＦＡ）権に関して「今はまだ何も考えていない。それだけ」と話し、球団と今後話し合う考えを示した。同じく国内ＦＡ権を取得した玉井大翔投手（３３）も「まだ何も考えてないので、これからしっかり考えたい」と熟考する姿勢を見せた。