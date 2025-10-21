東証プライム市場に上場している個別株式について、2025年10月20日（月）の騰落率ランキングをお伝えします。〈東証プライム市場〉個別銘柄の値上がりトップ31位：東洋エンジニアリング〈6330〉……前日比+293円（+16.68%）／終値2,050円【売買材料】当日は特段個別の売買材料見当たらず。同社は海底にあるレアアース泥を回収するシステムの技術開発の一部に携わっており、南鳥島沖のレアアース採掘に期待がかかるなか「高市銘柄」