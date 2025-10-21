阪神・高寺は、初の日本シリーズ出場に向け、気持ちを高ぶらせた。「パ・リーグ（のCS）、めっちゃ見ています。バカおもろい。どういうピッチャーなのかというの（を研究）と、でも一番は楽しいです」としつつ、「こんなことを言っていますけど、僕にはそんな余裕はないので」と表情を引き締めた。DeNAとのCSファイナルSでは第1、2戦に途中出場して計4打数1安打1盗塁。「楽しかったですね。球場の雰囲気もいつもと違って。そこ