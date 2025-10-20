2025年10月20日（月）の日経平均株価をはじめ、日経平均寄与度の上位と下位銘柄、業種別騰落ランキング、東証プライム市場に上場している個別株式の騰落率ランキングなどをお伝えします。10月20日の日経平均株価は終日堅調な展開で、前日比1,603.35円高の49,185.50円と史上最高値を更新して取引を終えました。この日の東京株式市場では、自民党と日本維新の会による連立政権の樹立見込を受けて、高市新首相による財政拡張的な政策