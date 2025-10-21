「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク２−１日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）一瞬たりともうつむくことなく、日本ハム・達孝太投手（２１）は近い未来のことを考えていた。中４日で上がった最終決戦のマウンドで５回２／３を６安打２失点（自責１）。力投も報われずに負け投手になったが、すでに視線は来季へ向いていた。「もうここからは来シーズンに向けて、今日からスタートするので、ポジティブに捉