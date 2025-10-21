世界のダートチャンピオンを決するBCクラシック（11月1日、デルマー）に挑戦するフォーエバーヤング（牡4＝矢作）が20日、栗東CWコースで国内最終追い切りを行った。BCスプリントに出走する僚馬アメリカンステージ（牡3）、BCジュベナイルフィリーズターフのスウィッチインラヴ（牝2）と3頭併せ。先行する2頭を目標に直線入り口で並びかけると、6F80秒1〜1F11秒5で余裕の最先着を果たした。手綱を取った坂井は「前走より良くな