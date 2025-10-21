日本ハムが台湾プロ野球・味全に所属している徐若熙（シュー・ルオシー）投手（２４）の獲得調査を行っていることが２０日、分かった。最速１５８キロの徐は２３年の台湾シリーズＭＶＰに輝いた右腕で、投球回数を上回る高い奪三振率を誇る。日米複数球団による争奪戦になるとみられ、日本ハムも今季、球団関係者が渡台して視察した。球団には今季新加入した古林睿煬、加入２年目で育成から今季支配下登録された孫易磊が在籍