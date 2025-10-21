「お祭り男」が、日本シリーズでも暴れまくる。阪神・森下が、史上初となるCSファイナルSと日本シリーズのMVP連続受賞に狙いを定めた。この日の全体練習ではフリー打撃などで調整。虎の主軸として大きなミッション達成へ、準備を着々と進めた。「最終的にMVPを獲れればいい。チームが日本一になれるように頑張っていきたい」CSファイナルSはまさに、「森下劇場」だった。3試合で打率・667（9打数6安打）、1本塁打、3打点。初