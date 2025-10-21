「東京新大学野球、共栄大５−２創価大」（１９日、飯能市民球場）広島が２３日のドラフト会議での１位指名を公表している創価大・立石正広内野手（２１）が２０日、リーグ最終戦の勝利に貢献した。東京新大学野球秋季リーグの共栄大戦に「３番・二塁」で先発出場。ドラフト前最後の公式戦で、逆転の起点となる安打を放った。金の卵は広島の１位指名公表に喜びを語り、自然体で運命の瞬間を迎えると語った。注目を浴び続ける