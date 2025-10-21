日本サッカー協会は２０日、山本昌邦ナショナルチームダイレクター（６７）が技術委員長を兼任すると発表した。航空機内で児童ポルノを閲覧したとしてフランスで有罪判決を受け、契約解除となった影山雅永氏の後任となる。山本氏は都内で会見に出席し、「これまで日本代表の強化に努めてきたが、技術委員長としてこの難局をしっかり乗り越えたい」と述べた。出張先からオンラインで会見に出席した宮本恒靖会長（４８）は「日本