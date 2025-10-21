JRAは20日、来月1日に米カリフォルニア州のデルマー競馬場で開催されるブリーダーズC3競走の馬券を発売すると発表した。対象レースと出走予定の日本馬はBCクラシック（ダート2000メートル）がフォーエバーヤング（牡4＝矢作）、BCフィリー＆メアターフ（芝2200メートル）がアリスヴェリテ（牝5＝中竹）、BCマイル（芝1600メートル）がアルジーヌ（牝5＝中内田）で、日本時間11月2日午前6時から9時30分ごろに発走予定。馬券はイ