劇作家で演出家の三谷幸喜氏（６４）が２０日、都内で開かれた東京・歌舞伎座「吉例顔見世大歌舞伎」（１１月２〜２６日）夜の部で上演される三谷かぶき「歌舞伎絶対続魂（ショウ・マスト・ゴー・オン）幕を閉めるな」の稽古場取材会に松本幸四郎（５２）、片岡愛之助（５３）、中村獅童（５３）、坂東弥十郎（６９）、中村鴈治郎（６６）と出席した。６年ぶりの三谷かぶきは、三谷氏の主宰劇団「東京サンシャインボーイズ」の