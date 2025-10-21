女優の石田ゆり子（56）が20日、都内で声優を務めた宮崎駿監督のアニメ映画「もののけ姫」4Kデジタルリマスターのプレミア試写会に出席した。97年公開で、当時は歴代最高の興収193億円を記録。もののけ姫のサンの声を担当した石田は「私が全員の中で一番下手くそで、毎日泣きそうだった」とアフレコを振り返った。「今でも録り直したい」と本音も明かしたが、「海外に行って、サンの声をやったと話すと物凄く尊敬される。さす