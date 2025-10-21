◇秋季高校野球・関東大会準々決勝専大松戸4―2横浜（2025年10月20日山日YBS）専大松戸が今春選抜王者の横浜に競り勝ち、3年ぶり3度目の選抜出場が当確となった。今春関東大会に続き、難敵を撃破した77歳の持丸修一監督は「負けないように（采配を）やるのは監督。勝てるようにするのは子供たち」と選手を称賛した。左腕の小林冠太（1年）は10安打を浴びても、181球を投げ抜いて2失点で完投勝利を挙げた。