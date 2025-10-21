秋の北信越高校野球大会は19日に決勝戦が行われ、新潟3位の帝京長岡が去年春以来の優勝を果たしました。春夏通じて初の甲子園出場を確実にする中、決勝戦後の芝草監督、鈴木主将、工藤投手のインタビューを詳しくお伝えします。 ■芝草宇宙監督「最高のゲームをしようと…」 【芝草宇宙監督】「本当に嬉しいです。なかなか手が届かなかったところでしたから、まずこの優勝で近づけたと思います。素晴らしい選手た