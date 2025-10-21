◇秋季高校野球・関東大会準々決勝横浜2―4専大松戸（2025年10月20日山日YBS）今年の選抜王者・横浜の秋が終わった。先発した左腕・小林鉄三郎（1年）が5回3失点で降板。来秋ドラフト1位候補に挙がるエース右腕・織田翔希（2年）は救援した1―3の6回に痛恨の追加点を許し、「負けた学びがあると思う。この冬に課題をつぶしていきたい」と成長を誓った。来春の選抜出場が当確する4強入りは逃したが、選出の可能性は残