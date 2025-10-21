除雪オペレーターの担い手不足が課題となる中、除雪作業を自動で行える除雪車のデモンストレーションが10月20日、新潟市で行われました。 20日、新潟市西区にある北陸技術事務所でお披露目されたのは、自動化技術を搭載した除雪トラックです。通常の除雪トラックは運転席に設置されたレバーやスイッチを使って操縦しますが、その数が多く、操縦の複雑さが課題となっていました。【北陸地方整備局北陸技術