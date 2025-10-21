歌手で俳優の木村拓哉（５２）が２０日、都内の東京タワーなどで開催された映画「ＴＯＫＹＯタクシー」（１１月２１日公開）のタクシーセレモニーと完成披露試写会に主演俳優の倍賞千恵子（８４）、山田洋次監督（９４）らと登場した。木村と倍賞は宮粼駿監督のアニメ映画「ハウルの動く城」（２００４年公開）以来の共演で、実写では初共演。この日は撮影時のエピソードなどを明かした。映画にも登場する東京タワーのふ